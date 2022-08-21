Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 августа

Гибель дочери философа Дугина при взрыве машины, задержание россиян по подозрению в шпионаже в Албании, авария с 19 погибшими в Турции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дочь философа и идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. Она возвращалась с патриотического фестиваля "Традиция", где также присутствовал ее отец, и предполагалось, что они будут ехать в автомобиле вместе. СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

- В Албании по подозрению в шпионаже задержаны двое россиян и украинец. Согласно заявлению албанского Минобороны, они пытались проникнуть на военный завод и сделать фотографии. По сообщениям СМИ, с паспортами РФ были задержаны 23-летний Михаил Зорин и 33-летняя Светлана Тимофеева.

- В Турции 19 человек погибли в результате ДТП с грузовиком, еще 26 пострадали. Грузовик въехал в толпу, предположительно, из-за отказа тормозов, а также задел еще два автомобиля.

- ИИХФ не планирует допускать сборные РФ и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году. Как заявил президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф, "решения будут обновляться от сезона к сезону". При этом он сообщил, что в отношении легионеров, выступающих в России и Белоруссии, вводить санкции не планируется.

- Десятки человек стали жертвами теракта в отеле в Сомали. СМИ оценивают число погибших в 30-40 человек, еще около 70 ранены. Боевики в пятницу вечером ворвались в отель после взрыва двух автомобилей у входа и удерживали людей в отеле в заложниках.

- Площадь природных пожаров в Нижегородской области достигла 5 тыс. гектаров. По словам главы региона Глеба Никитина, большая часть этой площади - болота. Рядом с пожаром находится лесной поселок Кузьмияр с 700 жителями, в числе которых 160 пациентов психоневрологического интерната. Их уже перевезли в другие учреждения. На случай эвакуации остальных жителей дежурят автобусы.