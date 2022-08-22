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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Новая Зеландия намерена ввести санкции против 48 чиновников РФ и одной структуры

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В МИД Новой Зеландии заявили о намерении ввести санкции в отношении еще 48 российских официальных лиц и одной структуры, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте правительства страны.

"Эти санкции отражают более ранние меры, направленные против политических и военных фигур в сепаратистских администрациях Донецкого и Луганского регионов. Сегодняшние меры затрагивают 48 чиновников и одну структуру", - приводят в документе слова главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты.

При этом имена тех, кого вносят в санкционные списки, не уточняют.

В заявлении отмечается, что с начала российской спецоперации на Украине Новая Зеландия применила санкции против почти 900 физических и юридических лиц, а также ввела в отношении России меры в области торговли.

Новая Зеландия Украина
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