Новая Зеландия расширила санкции против РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти Новой Зеландии сообщили в понедельник, что расширили санкции против России из-за спецоперации на Украине.

"Санкции вводятся против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России", - отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.

Санкции Новой Зеландии против России включают "широкий спектр мер, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов. Они также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

Ранее Новая Зеландия уже вносила в санкционные списки физические лица из России, финансовые организации, оборонные предприятия. В частности, в числе юридических лиц, попавших под санкции, оказался "Газпром", а в числе физических лиц - официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга "Красная звезда" Алексей Пиманов.