Власти сообщили о гибели двух человек в результате удара ВСУ по мосту в Херсоне

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли и 16 пострадали в результате удара украинских войск по мосту через Днепр в Херсоне, сообщил в понедельник "Интерфаксу" заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Это мирные жители, это люди, которые ремонтировали мост, а другие в этот момент находились на паромной переправе. Удар был нанесен именно в тот момент, когда паромная переправа находилась в точке удара. Мы можем еще раз подчеркнуть, что это террористический удар и это специально сделано, чтобы были жертвы", - сказал он.

Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил журналистам, что в результате удара по мосту пострадали гражданские сотрудники ремонтно-восстановительной бригады.

"В результате дневного обстрела ВСУ по Антоновскому мосту пострадали гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады... Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек", - сказал тогда он.

По данным собеседника журналистов, примерно в 13:00 по московскому времени был нанесен удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта на Антоновском мосту с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна.

"Для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа", - добавил сотрудник экстренных служб.

Ремонт моста после удара

Единственный в Херсоне мост через Днепр за лето несколько раз подвергался обстрелам с использованием HIMARS со стороны Украины. После удара 26 июля его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна.

3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели. По его словам, для проведения работ в Херсон прислали лучшую в России мостостроительную компанию. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.

Российские военные организовали паромную переправу на время ремонта. По данным представителей Минобороны, она состоит из двух паромов грузоподъемностью 320 тонн, вместимость каждого - до 30 машин. Ежедневно переправа перевозит до тысячи автомобилей.

Антоновский мост соединяет Херсон с левобережьем Днепра, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

Ближайшим транспортным переходом через Днепр для жителей Херсона сейчас остается мост Каховской ГЭС, он находится примерно в 80 км от города. Этот мост также несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины - переправа имеет повреждения, движение периодически перекрывают.