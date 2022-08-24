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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

В августе из портов Украины 36 судов вывезли более 746 тыс. тонн продовольствия

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что с начала августа, согласно международным договоренностям, украинские порты покинули 36 судов, которые вывезли свыше 746 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа из украинских портов обеспечен выход 36 сухогрузов, в том числе 19 заблокированных", - сказал в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, этими судами вывезено 746037 тонн продовольствия - 511700 тонн кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 79172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14000 тонн сахарной свеклы, 29600 тонн рапса.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что Вооруженными силами РФ созданы условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном море - для выхода из портов Одесса, Черноморск и Южный, а также в Азовском море - для выхода из порта Мариуполь.

Михаил Мизинцев Украина Минобороны РФ
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