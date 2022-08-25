Володин прогнозирует многомиллиардные потери ЕС от возможных ограничений на въезд россиян

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз потеряет 21 млрд евро в случае запрета въезда для россиян, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам", - написал Володин в своём телеграм-канале в четверг.

Также он заявил, что "80% населения земного шара не поддерживают санкции против России - есть к кому поехать в гости".

"Но лучше развивать собственную инфраструктуру. У нас огромное количество прекрасных мест. Необходимо сделать всё, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране", - отметил Володин.