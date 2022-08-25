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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 598,5 млн

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 598 527 703, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 461 600 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 93 903 884 и 1 042 398.

Индия - 44 378 920 и 527 488.

Бразилия - 34 329 600 и 683 076.

Франция - 34 624 825 и 154 802.

Германия - 31 921 578 и 146 797.

Великобритания - 23 708 466 и 188 475.

Италия - 21 721 630 и 175 043.

Южная Корея - 22 701 921 и 26 332.

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По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга - 831,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 166, во Франции - 2 345, в Германии - 1 742, в Великобритании - 2 735, в Италии - 2 904, в Южной Корее - 513. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 084 421 164 инъекций вакцин против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 25 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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