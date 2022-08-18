США призвали предоставить доступ к Запорожской АЭС для МАГАТЭ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Нед Прайс в четверг призвал обеспечить для МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС.

"МАГАТЭ должно получить доступ к Запорожской АЭС как можно скорее", - сказал Прайс.

Он добавил, что США сильно обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал Россию и Украину как можно скорее допустить миссию агентства к Запорожской АЭС, а также заявлял о своей готовности возглавить ее.

В конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что руководство МАГАТЭ находится в контакте и с российской, и с украинской сторонами по вопросу о возможности посещения Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российских войск.

В четверг Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем с целью обвинить Россию в техногенной катастрофе.

"По мнению министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и, тем самым, сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию", - сказал в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.