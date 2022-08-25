"Моссад" готов противостоять Ирану, несмотря на возможное возобновление СВПД

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Израильская разведслужба "Моссад" готова при необходимости проводить операции против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут вскоре договориться с Тегераном о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, цитирует газета The Jerusalem Post директора израильской разведслужбы "Моссад" Давида Барнеа.

"Израиль не подписывал соглашение. Израиль может защищать себя любым возможным способом - и так и будет поступать. Мы не можем тихо сидеть и просто наблюдать за тем, как приближается опасность", - сказал Барнеа премьер-министру Яиру Лапиду в ходе встречи в четверг.

Ранее сообщалось, что Барнеа проинформировал премьер-министра Израиля Яира Лапида о ходе переговоров в Вене по восстановления СВПД, в частности, о рисках для Израиля, связанных с возможным возобновлением сделки.

По словам Барнеа, вне зависимости от желания США и Ирана возобновить работу СВПД, Тегеран, как он считает, по-прежнему хочет получить ядерное оружие.

В среду Иран подтвердил получение ответа Вашингтона на предложение по СВПД. При этом представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран отказался от некоторых ключевых требований.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что Брюссель положительно отреагировал на ответ Тегерана.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.