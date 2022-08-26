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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС работает сейчас в штатном режиме, в том числе подается электроэнергия в сторону Украины, сообщил глава администрации Энергодара, который находится на подконтрольной РФ части Запорожской области, Александр Волга.

"В сторону Украины электрическая энергия подается так же в штатном режиме, как это всегда было. Атомная электростанция на данный момент, на доклад сегодня утром, работает в штатном режиме, никаких сбоев нет", - сказал Волга в эфире Первого канала в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения СМИ со ссылкой на украинское госпредприятие "Энергоатом" о том, что АЭС остается отключенной от украинских сетей. Кроме того, глава города опроверг заявления о полном отключении станции в четверг.

"В полной мере, как говорит Зеленский, отключения Запорожской атомной станции не было. Была аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории атомной электростанции", - пояснил он.

25 августа, по данным властей Запорожской области, в результате обстрелов ВСУ произошло возгорание на территории охранной зоны высоковольтной линии около АЭС, что привело к короткому замыканию в сети. Аварийная защита отключила два энергоблока станции. Авария вызвала перебои с электроснабжением в Запорожской и Херсонской областях. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в течение дня.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Украина ЗАЭС
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