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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Постпред России в Вене сообщил об активной подготовке визита на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Идет активная подготовка к визиту миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, написал в Telegram АЭС постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Ранее в этот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил, что агентство может ввести на станции постоянную миссию.

"На техническом уровне нужно четко определить характеристики миссии и, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте", - сказал он RFI.

Накануне в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают направить миссию на Запорожскую АЭС до 5 сентября, в которую войдут не только инспекторы агентства, но и сотрудники служб безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Сейчас ее контролируют российские военные. Российская сторона неоднократно заявляла об обстрелах ЗАЭС и ее инфраструктуры украинскими военными. Удары участились в августе.

Хроника 24 февраля – 26 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС МАГАТЭ Украина Михаил Ульянов Вена Рафаэль Гросси
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