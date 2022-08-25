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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Байден и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону и обсудили вопросы, связанные с Запорожской АЭС, а также меры поддержки Украины, сообщили в Белом доме.

"Президент повторил, что США поддерживают Украину (...), в том числе посредством объявленного накануне пакета помощи на $3 млрд", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что президенты обсудили и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

24 августа Байден заявил, что США предоставят Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму около $2,98 млрд. По словам президента, этот пакет помощи позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства борьбы с беспилотниками и радары.

По сведениям источников NBC, часть поставок по новому пакету военной помощи Украине могут реализовать через месяцы или даже годы, поскольку прописанные вооружения только разрабатываются. По данным источников АР, средства выделяются на подготовку и экипировку украинских военных "с расчетом на многолетние боевые действия".

Хроника 24 февраля – 25 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Зеленский США Джо Байден Запорожская АЭС Карин Жан-Пьер
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