Власти Энергодара проработали возможность размещения постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Власти Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области заинтересованы в организации постоянной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, бытовые вопросы уже проработаны, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Волга.

По его словам, продуманы вопросы проживания и содержания миссии.

Он пояснил, что считает невозможным в полном объеме оценить проблемы АЭС и города за один день визита.

"Я считаю, что заявления о том, что несколько членов МАГАТЭ будут жить непосредственно на АЭС либо в самом городе и будут вести свой надзор в рамках безопасности жизнедеятельности атомной станции, это для нас большой плюс", - отметил глава города.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, сейчас работают только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Миссия МАГАТЭ

Официально полная программа миссии на АЭС не озвучивалась. По словам главы временной администрации области Евгения Балицкого, она рассчитана на один день. Он предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также планируется показать им результаты обстрелов со стороны Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что предложение МАГАТЭ оставить постоянную миссию на Запорожской АЭС обсуждается.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе, они продолжаются и в последние дни. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.