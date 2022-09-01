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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Премьер Эстонии обещала добиваться полного запрета въезда россиян и белорусов в ЕС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила в четверг журналистам, что ее страна продолжит добиваться полного визового запрета в странах ЕС для граждан России и Белоруссии.

"Я рада, что страны ЕС дошли до решения отказаться от соглашения об облегчении визового режима, но этого недостаточно. Мы продолжим работу во имя того, чтобы дойти до общеевропейского решения. Министры иностранных дел (на неформальной встрече в Праге 31 августа - ИФ) об этом не договорились, но этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав государств и правительств", - сказала Каллас.

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Она объяснила настойчивость Эстонии тем, что после отмены авиасообщения между РФ и странами ЕС поддержка систем безопасности Европы нуждается в дополнительных усилиях для проверки всех прибывающих, а нагрузка, в первую очередь, ложится на приграничные с Россией государства, в частности, Эстонию и Финляндию. По утверждению премьера, в настоящее время более 60% российских туристов посещают Европу именно через Эстонию и Финляндию.

Вновь заявив, что "путешествия - это привилегия, а не право", Каллас обещала, что до тех пор, пока страны ЕС не достигнут консенсуса по ограничению въезда россиян и белорусов, "мы взвесим с другими приграничными государствами установление визового запрета на государственном уровне".

Накануне на неформальной встрече в Праге глав МИД стран ЕС было одобрено решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме Евросоюза с Россией.

ЕС Эстония Кая Каллас
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