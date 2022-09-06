Глава МАГАТЭ проинформирует СБ ООН о поездке на Запорожскую АЭС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник, как ожидается, проинформирует Совбез ООН о своей поездке на Запорожскую АЭС на Украине в рамках миссии МАГАТЭ.

В заседании, согласно плану, также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что в начале этой недели гендиректор МАГАТЭ обнародует доклад о ситуации с безопасностью на Украине, в том числе результаты миссии организации на ЗАЭС.

"Я надеюсь, что мы предоставим доклад на следующей неделе, когда у нас будет больше информации по ситуации", - сказал Гросси журналистам 2 сентября.

Он также отмечал, что во время осмотра ЗАЭС ему показали абсолютно все, что он просил. Вместе с тем, он заявил, что больше всего обеспокоен "физической целостностью станции, вопросом ее электроснабжения, вопросами, связанными с персоналом".

При этом корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщила, что специалисты миссии МАГАТЭ планируют озвучить выводы по итогам посещения Запорожской АЭС во вторник. Организация подтвердила публикацию 6 сентября отчета о ситуации на Запорожской АЭС.

"Во вторник Гросси опубликует отчет о ядерной безопасности и гарантиях в этой сфере на Украине, включая выводы миссии на ЗАЭС, и позже в тот же день он проинформирует Совет Безопасности ООН о пребывании миссии на станции", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

Кроме того, сообщалось, что в понедельник четыре эксперта МАГАТЭ покинули ЗАЭС, еще два инспектора остаются "для поддержания постоянного присутствия Агентства на объекте".

"Эксперты МАГАТЭ на местах оценивали физические повреждения на АЭС, определяли функциональность основных и резервных систем ядерной безопасности и оценивали условия работы персонала, а также текущие возможности станции по реагированию на чрезвычайные ситуации наряду с другими важными мероприятиями", - отмечается в сообщении МАГАТЭ.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.