Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Власти Энергодара позитивно восприняли доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доклад МАГАТЭ по АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области дает надежду на конкретные шаги по улучшению ситуации, заявил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"Исходя из доклада, я вижу пока исключительно положительные тенденции по поводу движения к миру. Те ожидания, которые мы возлагали на господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ИФ), они на данный момент имеют место быть. Дай Бог, чтобы были положены конкретные шаги для непосредственной реализации этих всех процессов", - сказал Волга.

При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил обеспокоенность по поводу предложения создать зону безопасности вокруг АЭС.

"Нам подходит не демилитаризация, а нам подходит безопасность АЭС. Мы требуем режим тишины и требуем наказания тех, кто осуществляет обстрелы АЭС. А демилитаризация - это просто словоблудие. Это попытка подмены понятий и попытка передать атомную станцию под контроль ядерных террористов", - заявил он "Интерфаксу".

Волга же считает, что переход АЭС под контроль Украины уже невозможен.

"Я думаю, что уже территориально невозможна передача (Запорожской АЭС - ИФ) под контроль украинского правительства, потому как украинского правительства на этой земле уже нет", - добавил глава города.

МАГАТЭ опубликовало во вторник доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что необходимо "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий".

"Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - отмечается в документе. При этом МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

МАГАТЭ Запорожская АЭС Украина Энергодар Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбор за шенген для россиян подорожает до 80 евро, срок выдачи может вырасти до 45 дней

МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Комендант Бердянска в тяжелом состоянии попал в больницу после взрыва в центре города

В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании

Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании

Трасс намерена потратить 130 млрд фунтов на заморозку счетов за электричество

Трасс намерена потратить 130 млрд фунтов на заморозку счетов за электричество

ЕС на этой неделе может принять решение о предельной цене российского газа

ЕС на этой неделе может принять решение о предельной цене российского газа
Военная операция на Украине

Энергодар обесточен из-за повреждения ЛЭП около ЗАЭС после обстрела ВСУ

Власти Белоруссии предложили лишать гражданства оппозиционеров, признанных экстремистами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });