Власти Энергодара позитивно восприняли доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доклад МАГАТЭ по АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области дает надежду на конкретные шаги по улучшению ситуации, заявил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"Исходя из доклада, я вижу пока исключительно положительные тенденции по поводу движения к миру. Те ожидания, которые мы возлагали на господина Гросси (гендиректор МАГАТЭ - ИФ), они на данный момент имеют место быть. Дай Бог, чтобы были положены конкретные шаги для непосредственной реализации этих всех процессов", - сказал Волга.

При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил обеспокоенность по поводу предложения создать зону безопасности вокруг АЭС.

"Нам подходит не демилитаризация, а нам подходит безопасность АЭС. Мы требуем режим тишины и требуем наказания тех, кто осуществляет обстрелы АЭС. А демилитаризация - это просто словоблудие. Это попытка подмены понятий и попытка передать атомную станцию под контроль ядерных террористов", - заявил он "Интерфаксу".

Волга же считает, что переход АЭС под контроль Украины уже невозможен.

"Я думаю, что уже территориально невозможна передача (Запорожской АЭС - ИФ) под контроль украинского правительства, потому как украинского правительства на этой земле уже нет", - добавил глава города.

МАГАТЭ опубликовало во вторник доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорится, что необходимо "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий".

"Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - отмечается в документе. При этом МАГАТЭ готово немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности.

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники, ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.