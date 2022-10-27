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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Военные США провели испытание компонентов гиперзвукового оружия

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американские военные осуществили успешное испытание компонентов гиперзвукового оружия, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные ВМС США.

В ходе испытаний со стартовой площадки в Вирджинии была запущена зондирующая ракета, проводились различные эксперименты по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высококачественную электронику. Были проведены 11 различных экспериментов, предназначенных для тестирования и сбора данных, говорится в сообщении.

"Этот запуск прошел чрезвычайно хорошо", - сказал директор программ стратегических систем вице-адмирал Джонни Вулф.

Данные, собранные в результате этих испытаний, помогут в разработке гиперзвуковой системы для ВМС и гиперзвукового оружия большой дальности для армии.

Телеканал отмечает, что это было вторым испытанием, проведенным в рамках программы, направленной на развитие гиперзвуковых возможностей как морского, так и наземного базирования. Первое испытание было проведено в октябре 2021 года.

Аналогичный запуск второй ракеты запланирован на четверг, будет проведено дополнительно 13 экспериментов, направленных на разработку гиперзвукового оружия, уточняет CNN.

Пентагон сделал разработку гиперзвукового оружия одним из своих главных приоритетов после того, как Китай провел успешные гиперзвуковые пуски в прошлом году, сообщает телеканал.

США Джонни Вулф
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