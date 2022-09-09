В Энергодаре сообщили о предотвращении попытки высадки украинского десанта

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Попытка высадки украинского десанта в ночь на пятницу предотвращена вблизи Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область - ИФ) в направлении Каменки-Днепровской (около 10 км от Энергодара - ИФ). Удар успешно отражен", - сказал он.

Он уточнил, что попытка высадки десанта была осуществлена примерно в 01:00 по московскому времени. Перед этим украинские военные нанесли артиллерийский удар по электрическим сетям.

"В вечернее время они нанесли удар по подстанции "Луч", которая питает наши электросети... Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить (для проведения ремонтных работ - ИФ)", - добавил Волга.

В настоящее время Энергодар остается без электроснабжения, сообщил глава администрации.

Это уже третья попытка высадки украинского десанта в районе Энергодара с начала сентября. Предыдущие были предприняты в ночь на 1 и 3 сентября. Как сообщало Минобороны РФ, целью был захват Запорожской АЭС.