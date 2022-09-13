Глава МИД Армении по телефону проинформировал Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Кроме того, о ситуации на границе в министерстве обороны Армении проинформировали военных атташе аккредитованных в республике иностранных посольств.

Как сообщалось, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

"На заседании Совета безопасности Армении во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном принято решение официально обратиться к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также к ОДКБ и СБ ООН", - сообщала пресс-служба правительства.

Отмечалось, что на заседании СБ Армении "были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении".