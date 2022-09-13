Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

МИД Азербайджана заявил, что страна пресечет любые попытки нарушить ее территориальную целостность

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана заявляет, что Армения в ночь на вторник нарушила фундаментальные нормы и принципы международного права.

В миреМинобороны Армении сообщает, что на границе с Азербайджаном продолжаются позиционные боиЧитать подробнее

"Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации (от 10 ноября 2020 года). Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации отношений и мира", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении.

"Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться", - указывает МИД.

Внешнеполитическое ведомство заявляет, что Армения срывает процесс нормализации отношений, проявляя деструктивную позицию в переговорах, не выводя свои вооруженные силы с территории Азербайджана вопреки своим обязательствам в рамках трехсторонних заявлений.

Армения Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении в Харьковской области колонны бронетехники ВСУ

Пандемия коронавируса

В мире выявили более 609 млн случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 13 сентября

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Блинкен обвинил Иран в нежелании возобновить действия СВПД

Первый случай смерти от оспы обезьян в США зарегистрирован в Лос-Анджелесе

Пашинян по телефону проинформировал Макрона о ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян по телефону проинформировал Макрона о ситуации на границе с Азербайджаном

В Баку опровергают потерю военного самолета на азербайджано-армянской границе

Армянские СМИ сообщают об обстреле ряда приграничных городов Азербайджаном

Apple выпустила iOS 16

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });