МИД Азербайджана заявил, что страна пресечет любые попытки нарушить ее территориальную целостность

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана заявляет, что Армения в ночь на вторник нарушила фундаментальные нормы и принципы международного права.

"Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации (от 10 ноября 2020 года). Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации отношений и мира", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении.

"Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться", - указывает МИД.

Внешнеполитическое ведомство заявляет, что Армения срывает процесс нормализации отношений, проявляя деструктивную позицию в переговорах, не выводя свои вооруженные силы с территории Азербайджана вопреки своим обязательствам в рамках трехсторонних заявлений.