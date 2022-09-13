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Лондонская фондовая биржа не будет работать в день похорон Елизаветы II 19 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) не будет работать в день похорон королевы Елизаветы II 19 сентября, сообщили представители площадки.

Скончалась королева Елизавета II

Этот день в Великобритании объявлен выходным.

Лондонская биржа металлов (LME) пока не делала официальных заявлений, однако источники агентства Bloomberg сообщают, что площадка планирует проводить торги 19 сентября. По словам источников, эта позиция вызывает недовольство брокеров и клиентов - одни считают, что открытие торгов в день похорон будет проявлением неуважения, другие просто недовольны отсутствием ясности в этом вопросе.

"LME доведет до сведения участников информацию об условиях и порядке работы в выходной в своё время", - заявил агентству представитель площадки.

Торги фьючерсами на нефть Brent на бирже ICE Futures Europe будут проводиться в день похорон королевы в обычном режиме.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
LSE Великобритания Елизавета II
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