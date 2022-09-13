Лондонская фондовая биржа не будет работать в день похорон Елизаветы II 19 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) не будет работать в день похорон королевы Елизаветы II 19 сентября, сообщили представители площадки.

Этот день в Великобритании объявлен выходным.

Лондонская биржа металлов (LME) пока не делала официальных заявлений, однако источники агентства Bloomberg сообщают, что площадка планирует проводить торги 19 сентября. По словам источников, эта позиция вызывает недовольство брокеров и клиентов - одни считают, что открытие торгов в день похорон будет проявлением неуважения, другие просто недовольны отсутствием ясности в этом вопросе.

"LME доведет до сведения участников информацию об условиях и порядке работы в выходной в своё время", - заявил агентству представитель площадки.

Торги фьючерсами на нефть Brent на бирже ICE Futures Europe будут проводиться в день похорон королевы в обычном режиме.