В Бишкеке сообщили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизской погранзаставе "Достук", сообщает в среду Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.
Киргизские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается.
Ранее Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщила, что таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки с киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии. Отмечалось что пограничный наряд Таджикистана "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы; игнорируя законные требования киргизской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь".
В результате перестрелки двое военнослужащих Киргизии получили ранения.