Военные РФ заявили о безуспешном наступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в среду, что армия Украины предприняла безуспешные наступательные действия на Николаевско-Криворожском направлении и потеряла более 150 человек.

"На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить "массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ на всех операционных направлениях ведения боевых действий".

"Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новосёлка и Времевка Донецкой народной республики уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники", - сообщил Конашенков.

Также, по его данным, в результате высокоточных ударов российской авиации по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новосёловки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

"В Харьковской области в районах населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники", - сказал Конашенков.

"В районах Лепетиха и Лозовое Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", - добавил он.