Военные РФ заявили о потере ВСУ до 500 человек убитыми и ранеными в 2 областях Украины

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона потеряла до 500 человек убитыми и ранеными в ходе массированных ударов в Николаевской и Херсонской областях, заявили в Минобороны РФ.

"В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

В районе населенного пункта Спорное в ДНР "в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено более 80 украинских военнослужащих", а также восемь бронированных машин и пять пикапов, добавил он.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы Украины в Харькове и его окрестностях потеряли до 30 человек убитыми в результате ударов авиации.

"В Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения "Омега" уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники", - заявил представитель Минобороны РФ.

"ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск", - сказал он.

Сбитые ракеты и уничтоженные беспилотники

По словам Конашенкова, российские военные за сутки сбили в Запорожской и Херсонской областях 30 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха" и произведенных в США HIMARS.

"В воздухе уничтожены две баллистические ракеты "Точка-У" в районах Перевальска Луганской народной республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населенного пункта Трудовое Запорожской области", - сказал он.

По его словам, также за сутки сбито 12 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Донецкой народной республике (ДНР).

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Артёмовск (ДНР), Камышеваха Запорожской области, Ольгино Херсонской области, Калиновка, Мураховка, Новороссийское Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 116 районах", - сказал Конашенков.

Кроме того, он заявил об уничтожении пяти складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотное, Изюм Харьковской области, а также Красное, Северск и Новогригоровка в ДНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.