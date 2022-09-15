В Минобороны Армении сообщили, что ночь на границе с Азербайджаном прошла без инцидентов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ночь на границе Армении и Азербайджана прошла без инцидентов, сообщили в Минобороны Армении.

"Ночью на армяно-азербайджанской границе существенных инцидентов зафиксировано не было", - отметила пресс-служба министерства.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии.

В Ереване ранее сообщили о боях в ночь на 13 сентября с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвинуться вглубь территории Армении. Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих и гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.