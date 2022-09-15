Очередь на прощание с Елизаветой II растянулась более чем на 6 км

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Очередь из желающих проститься в Лондоне с королевой Елизаветой II в Вестминстер-холле растянулась более чем на 6 км, сообщает в четверг правительство страны.

Согласно трансляции, которую власти Великобритании запустили, чтобы желающие проводить королеву в последний путь понимали, как долго им предстоит прождать, длина очереди составляет около четырех миль (примерно 6,4 км). Очередь, начинающаяся от Вестминстерского дворца, ушла за Тауэрский мост.

На протяжении всего этого маршрута дежурят сотни волонтеров организации Скорая помощь Святого Иоанна. Один из них рассказал, что люди в очереди "присматривают друг за другом". Многие просят у волонтеров обезболивающие средства, так как от многочасового стояния начинают болеть ноги.

Сообщается, что в основном скорбящие британцы ведут себя спокойно и не пытаются влезть в очередь. Возможность без очереди пройти на прощание с королевой есть у членов парламента. По словам представителя палаты общин, члены парламента могут проститься с королевой без очереди и привести с собой до четырех человек.

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом прибыл в Лондон. Теперь он будет находиться в Вестминстер-холле до утра понедельника, после чего Елизавету II похоронят.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.