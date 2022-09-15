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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Очередь на прощание с Елизаветой II растянулась более чем на 6 км

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Очередь из желающих проститься в Лондоне с королевой Елизаветой II в Вестминстер-холле растянулась более чем на 6 км, сообщает в четверг правительство страны.

Согласно трансляции, которую власти Великобритании запустили, чтобы желающие проводить королеву в последний путь понимали, как долго им предстоит прождать, длина очереди составляет около четырех миль (примерно 6,4 км). Очередь, начинающаяся от Вестминстерского дворца, ушла за Тауэрский мост.

На протяжении всего этого маршрута дежурят сотни волонтеров организации Скорая помощь Святого Иоанна. Один из них рассказал, что люди в очереди "присматривают друг за другом". Многие просят у волонтеров обезболивающие средства, так как от многочасового стояния начинают болеть ноги.

Сообщается, что в основном скорбящие британцы ведут себя спокойно и не пытаются влезть в очередь. Возможность без очереди пройти на прощание с королевой есть у членов парламента. По словам представителя палаты общин, члены парламента могут проститься с королевой без очереди и привести с собой до четырех человек.

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом прибыл в Лондон. Теперь он будет находиться в Вестминстер-холле до утра понедельника, после чего Елизавету II похоронят.

Королева скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

Прощание с королевой Елизаветой II

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В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворцаТраурное шествие прошло под артиллерийский салют и звон колокола на часовой Башне Елизаветы, более известной как Биг-БенВ процессии приняли участие король Карл III, его сыновья принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьиТраур в Великобритании будет длиться до конца дня похорон Елизаветы IIКарл III стал королем после смерти его матери королевы Елизаветы II. Коронация состоится позднее, ее дата пока не определена.Гроб с телом королевы Елизаветы II был выставлен для прощания со всеми желающими в Вестминстерском холле здания британского парламентаЦеремония прощания продлится до понедельника, 19 сентябряВ Лондоне растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с королевойВ общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороныТысячи подданных прибывают в столицу из разных частей ВеликобританииБританские телеканалы ведут трансляцию публичного прощания в Вестминстерском дворцеПосле церемонии прощания королеву похоронят в часовне святого Георгия в Виндзоре, где погребен ее супруг принц Филипп
В среду, 14 сентября, кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца
Елизавета II Великобритания Лондон
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