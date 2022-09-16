Пять судов с продовольствием выйдут из украинских портов в рамках стамбульской продуктовой сделки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в пятницу планируют выйти пять судов с продовольствием в рамках черноморской зерновой инициативы, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ санкционировал выход четырех судов, перевозящих в общей сложности 69 600 тонны зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении. Кроме того, начнёт движение ещё одну судно, которое должно было выйти из порта раньше, но отложило начало движение до пятницы.

В ООН уточнили, что судно Breeze (47,2 тыс. тонн рапса) направится в Германию, Annabella (8,5 тыс. тонн рапса) - в Румынию. Судно Navin Vulture доставит в Грецию 7,5 тыс. тонн кукурузы и ячменя. Сухогруз CS Cihan планирует отправиться с 6,4 тыс. тонн соевых бобов в Египет.

Помимо этого, судно Octopus ранее перенесло выход из порта Южный и планирует отплыть в Румынию с 6,5 тыс. тонн кукурузы 16 сентября.

"По состоянию на 15 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 259 096 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 313 судов - 169 прибывающих в украинские порты и 144 выходящих из них", - говорится в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.