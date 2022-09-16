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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе, сообщает в пятницу киргизский МИД.

"Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев обсудил с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином ситуацию на границе", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Киргизской стороной вновь отмечена необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

По информации МИД, Кулубаев находится на постоянной связи с таджикским коллегой.

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