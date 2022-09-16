Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

В Киргизии созвано внеочередное заседание парламента из-за боев на границе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов созвал депутатов на внеочередное заседание из-за ситуации на границе с Таджикистаном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заксобрания.

В миреГлавы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границеЧитать подробнее

"Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов созывает внеочередное заседание. Заседание пройдет в закрытом режиме, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Баткенской области", - сказал он.

Утром 16 сентября Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявила, что в 06:00 (03:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в районах Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия, затем обстреляла из минометов участок ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда, потом обстреляла местности Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Киргизские военнослужащие ведут ответный огонь.

Минздрав Киргизии сообщил о 18 раненых, их доставили в Баткенскую областную больницу.

В связи с происходящим МИД Киргизии направил ноту протеста Таджикистану, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты. Министры иностранных дел двух государств Жээнбек Кулубаев и Сирожиддин Мухриддин уже обсудили происходящее.

Единственная автомобильная дорога в Баткенской области Киргизии, соединяющая север и юг страны, перекрыта местами из-за боестолкновений, сообщили "Интерфаксу" в областной администрации.

"Автодорога Ош-Исфана на 272 км перекрыта из-за обстрелов, участок с 260 км по 276 км также закрыт для проезда", - сказал собеседник агентства. Также закрыта для проезда автодорога "Кайрагач-Кулунду-Арка" (340-346 км) в Лейлекском районе Баткенской области, отметил он.

Киргизия Таджикистан ГКНБ Баткенская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лауреаты Шнобелевской премии получили по 10 трлн зимбабвийских долларов

Парламент Казахстана единогласно принял поправки о семилетнем сроке президента

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

Что случилось этой ночью: пятница, 16 сентября

Киргизия начала эвакуацию мирных жителей из приграничных с Таджикистаном районов

Вооруженные столкновения идут по всему периметру киргизско-таджикской границы

Погранслужба Киргизии сообщает об обстреле своей заставы со стороны Таджикистана

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу

Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу

Минобороны РФ сообщило о телефонном разговоре Шойгу с главой Генштаба Азербайджана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });