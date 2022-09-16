В Киргизии созвано внеочередное заседание парламента из-за боев на границе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов созвал депутатов на внеочередное заседание из-за ситуации на границе с Таджикистаном, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заксобрания.

"Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов созывает внеочередное заседание. Заседание пройдет в закрытом режиме, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Баткенской области", - сказал он.



Утром 16 сентября Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии заявила, что в 06:00 (03:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Киргизии и позиций киргизской стороны в районах Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия, затем обстреляла из минометов участок ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда, потом обстреляла местности Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Киргизские военнослужащие ведут ответный огонь.

Минздрав Киргизии сообщил о 18 раненых, их доставили в Баткенскую областную больницу.

В связи с происходящим МИД Киргизии направил ноту протеста Таджикистану, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты. Министры иностранных дел двух государств Жээнбек Кулубаев и Сирожиддин Мухриддин уже обсудили происходящее.

Единственная автомобильная дорога в Баткенской области Киргизии, соединяющая север и юг страны, перекрыта местами из-за боестолкновений, сообщили "Интерфаксу" в областной администрации.

"Автодорога Ош-Исфана на 272 км перекрыта из-за обстрелов, участок с 260 км по 276 км также закрыт для проезда", - сказал собеседник агентства. Также закрыта для проезда автодорога "Кайрагач-Кулунду-Арка" (340-346 км) в Лейлекском районе Баткенской области, отметил он.