Байден отправится на похороны Елизаветы II без сопровождения официальной делегации

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял приглашение Букингемского дворца принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Согласно ему, Букингемский дворец не предложил президенту Байдену собрать делегацию для участия в похоронах королевы Елизаветы II. Вместо этого Лондон направил приглашение только американскому лидеру и первой леди, сообщил изданию представитель Белого дома.

Администрация президента США отметила, что Байден официально принял приглашение и отправится на похороны вместе с первой леди.

Телеканал отмечает, что на предыдущие государственные похороны, такие как похороны бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, президент США мог прибывать в сопровождении делегации официальных лиц.

Елизавета II скончалась ранее в четверг в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет.

Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.