Власти Энергодара сообщили об артобстреле территории вблизи ЗАЭС со стороны ВСУ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в пятницу артиллерийский огонь по территории вблизи АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года контролируется российской армией.

В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки, однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами со стороны ВСУ они несколько раз отключались. В итоге 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию. Энергоснабжение Запорожской области осуществляется через Крым.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города велись практически ежедневно с середины лета. Однако в последние дни, после остановки станции, они практически прекратились. При этом местные власти заявляли о концентрации сил ВСУ на противоположной стороне Днепра.