Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Власти Энергодара сообщили об артобстреле территории вблизи ЗАЭС со стороны ВСУ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в пятницу артиллерийский огонь по территории вблизи АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Националисты ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии в непосредственной близости к Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года контролируется российской армией.

В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки, однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами со стороны ВСУ они несколько раз отключались. В итоге 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию. Энергоснабжение Запорожской области осуществляется через Крым.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города велись практически ежедневно с середины лета. Однако в последние дни, после остановки станции, они практически прекратились. При этом местные власти заявляли о концентрации сил ВСУ на противоположной стороне Днепра.

Энергодар ЗАЭС ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

Три человека погибли при ракетном ударе по зданию администрации в Херсоне

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Замглавы администрации Бердянска убит вместе с женой

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске
Военная операция на Украине

Экстренные службы сообщили о гибели генпрокурора ЛНР в результате взрыва в Луганске

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Китай введет санкции против глав оборонных компаний США из-за Тайваня

Власти сообщили о гибели человека в результате удара по зданию администрации в Херсоне

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });