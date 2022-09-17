Погранслужба Киргизии отметила тенденцию к стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной с тенденцией к стабилизации, сообщает в субботу погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 08:00 (05:00 по московскому времени) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная с тенденцией к стабилизации", - сообщили в погранслужбе.

Отмечается, что ночь прошла тихо, без происшествий. Личный состав подразделений пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированный в Баткенской области, продолжает нести службу в усиленном режиме.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу утром таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Отмечалось, что таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени).