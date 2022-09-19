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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Почти 300 жилых домов уничтожены в Киргизии во время конфликта на границе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 280 жилых домов были уничтожены во время вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, сообщил в понедельник журналистам представитель МЧС Киргизии Бактыбек Чамашев.

"В Баткенской области уничтожено или сожжено 282 дома, три стратегических объекта, девять соцобъектов, помимо этого уничтожены около 300 сельскохозяйственных построек", - сказал Чымашев.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 163 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура.

Киргизия
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