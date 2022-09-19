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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Власти Киргизии не планируют объявлять мобилизацию

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил, что Вооруженные силы республики могут самостоятельно обеспечивать защиту границ, не привлекая для этих целей население.

"У нас своих государственных сил хватает, мы не нуждаемся в дополнительных силах, мы, как Таджикистан, который в те дни начал мобилизовать свое население, в отличие от них мобилизацию не проводили, рассчитываем на собственные силы", - сказал Иманкулов на пресс-конференции в понедельник.

"Наши Вооруженные силы, наши пограничники и сотрудники правоохранительных органов имеют все возможности отстоять нашу безопасность", - добавил секретарь Совбеза.

Он отметил, что "в дни, когда был конфликт в Баткене, многие сограждане изъявляли желание поехать туда, требовали выдать им оружие, чтобы совместно с пограничниками защищали наши рубежи". "Если будет такая необходимость, мы их попросим, чтобы они вышли защищать нашу родину", - сказал Иманкулов.

Секретарь Совбеза отметил, что у Киргизии "никогда не было намерений решать пограничные проблемы силовыми действиями, это тупиковый путь, мы это понимаем и осознаем".

Пограничный конфликт Киргизии и Таджикистана

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 163 человека. В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено 294 жилых дома и объекта. Из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура. Генеральной прокуратурой Киргизии возбуждено уголовное дело по статье "Преступления против мира" Уголовного кодекса республики.

Киргизия Таджикистан
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