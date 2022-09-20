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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

Глава МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушениях взятых обязательств

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на трехсторонней встрече с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена подтвердил готовность Баку к переговорам для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в МИД Азербайджана, Байрамов на встрече обратил внимание на позицию Баку по обеспечению мира в регионе в постконфликтный период и необходимые шаги в этом направлении.

По словам главы азербайджанского МИД, 12-14 сентября Армения осуществила провокации и атаки против Азербайджана, спровоцировав тем самым столкновения.

"Байрамов отметил, что Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе как сторона, проводящая в регионе широкомасштабные восстановительные работы и размещающая там бывших вынужденных переселенцев", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД добавил, что Азербайджан после окончания второй Карабахской войны выдвинул предложение о подписании мирного договора сразу и последовательно выступает с инициативами в этом направлении.

По словам Байрамова, несмотря на усилия Азербайджана в процессе нормализации отношений с Арменией, открытия коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также в гуманитарном направлении, Ереван препятствует процессам и грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений.

"Министр еще раз подчеркнул готовность Азербайджана к безотлагательным переговорам между лидерами для обеспечения прочного мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и итогами встречи в Брюсселе", - резюмировали в МИД.

Ранее министр иностранных дел Армении на трехсторонней встрече с Байрамовым и Блинкеном также выразил готовность армянской стороны быть вовлеченной в переговорный процесс и заявил о необходимости внедрения международных механизмов во избежание дальнейших эскалаций между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана и госсекретаря США состоялась по инициативе американской стороны "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Хроника 27 сентября 2020 года – 20 сентября 2022 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан США
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