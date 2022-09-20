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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

Что случилось этой ночью: вторник, 20 сентября

Переговоры Блинкена с главами МИД Армении и Азербайджана, землетрясение в Мексике и тайфун в Японии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- С участника "лондонского списка" Владимира Яркина снято обвинение в преднамеренном банкротстве. Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области прекратило уголовное дело в отношении Яркина на основании его непричастности к совершению преступления.

- Госсекретарь США Блинкен обсудил Ереваном и Баку шаги по достижению мира между странами. Глава МИД Армении Мирзоян призвал задействовать для урегулирования международные механизмы, а глава азербайджанского МИД Байрамов обвинил Ереван в нарушении обязательств в рамках трехсторонних заявлений.

- Тайфун "Нанмадол" унес жизни двух человек в Японии. Свыше полутора сотен человек получили ранения. Один человек числится пропавшим без вести в префектуре Хиросима. Более 350 тыс. домов остаются без электричества.

- Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,6 в Мексике. Землетрясение произошло в годовщину двух других смертельных землетрясений, произошедших в Мексике в 1985 и 2017 годах.

- Магнус Карлсен сдался в партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном, сделав один ход. Игравший черными фигурами 31-летний Карлсен сдался после того, как его соперник сделал второй ход.

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