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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Что случилось этой ночью: пятница, 23 сентября

Приговор по делу о гибели детей в палаточном лагере под Хабаровском и расходы ЕС на противодействие последствиям энергетического кризиса

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Не получившие повестку россияне могут выезжать за рубеж, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Желающим уточнить детали она порекомендовала обратиться в военкомат по приписке.

- Фигуранты дела о гибели детей при пожаре в лагере в Хабаровском крае получили от 4 до 9 лет лишения свободы. Пожар в палаточном лагере "Холдоми" в 2019 году унес жизни четырех детей.

- ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса. Из этой суммы 314 млрд пришлось на удержание роста цен на электроэнергию, предоставление субсидий и сокращение сборов, которыми облагалось производство электроэнергии.

- Венгрия не будет "гнаться" за новым пакетом антироссийских санкций, заявил венгерский премьер Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, "особенно если речь идет об энергетике".

- Финляндия и Швеция станут официальными членами НАТО к концу этого года, заявил посол США в Финляндии Дуглас Хики.

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