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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Восемь погранпостов на киргизо-таджикской границе ликвидируют по соглашению сторон

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Киргизия и Таджикистан договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на киргизско-таджикской границе, сообщил глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев журналистам в воскресенье.

"Принято решение убрать в некоторых приграничных зонах погранзаставы и посты, в местах дислокации которых возникали конфликты", - сказал он.

По его словам, погранзаставы будут законсервированы как со стороны Киргизии, так и со стороны Таджикистана.

"Мы убираем погранзаставу "Тамдык", таджикская сторона - "Бедак". Наша погранзастава "Булак-Башы" тоже будет убрана, с таджикской стороны - погранзастава "Кех". Мы убираем погранзаставу "Катта-Туз", они - "Карачикхум". Убираем погранзаставу "Дача", они убирают пост "Шаршен". Теперь там не будет ни военных, ни гражданских", - отметил Ташиев.

Кроме того, по итогам переговоров стороны договорились ускорить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границ.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

В миреКомитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликтаЧитать подробнее

Ранее в воскресенье Ташиев сообщил, что комитеты нацбезопасности Киргизии и Таджикистана подписали документ о прекращении конфликта.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 62 человека, ранения получили 198 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тыс. граждан.

В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено около тысячи объектов, из них 613 жилых домов.

Киргизия Таджикистан
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