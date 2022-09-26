МИД Эстонии посоветовал согражданам воздержаться от поездок в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии посоветовало гражданам страны не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной.

Тем, кто уже находится в России на временном основании, рекомендовано оценить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию".

Лиц с гражданством обеих стран МИД призвал учитывать, что "Россия рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены".