Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

МИД Эстонии посоветовал согражданам воздержаться от поездок в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии посоветовало гражданам страны не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной.

Тем, кто уже находится в России на временном основании, рекомендовано оценить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию".

Лиц с гражданством обеих стран МИД призвал учитывать, что "Россия рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены".

Эстония МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

Один из крупнейших банков Таджикистана приостановил прием карт "Мир"

В Казахстане опровергли сообщения о закрытии пунктов пропуска на границе с РФ

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Давление газа упало в одной из ниток "Северного потока 2"

Apple начала производство последней модели iPhone в Индии

Apple начала производство последней модели iPhone в Индии
Пандемия коронавируса

Шольц подхватил COVID-19

Шольц подхватил COVID-19

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

Запрет на въезд в Россию фур из ЕС скажется на литовских транспортных компаниях

В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

В Канаде задействовали военных для ликвидации последствий шторма "Фиона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });