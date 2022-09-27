Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спрос россиян на жилую недвижимость Турции с января по июль 2022 года на 223% превысил прошлогодний показатель, подсчитали в Knight Frank Russia.

"Объем спроса на турецкую недвижимость со стороны россиян по итогам января-июля 2022 года увеличился на 223% в годовой динамике: в 2021 году за аналогичный период гражданами России было приобретено 2 124 объекта недвижимости, в 2022 году - 6 877. Наибольшее количество сделок было совершено в июне - 1 887 (+529% в годовой динамике)", - говорится в сообщении.

В миреСобирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличнымиСобирающимся в Турцию россиянам рекомендовали запастись наличнымиЧитать подробнее

По словам регионального директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марины Шалаевой, самыми популярными городами Турции для покупки высокобюджетной недвижимости являются Стамбул и Бодрум. Так, на них пришлось около 85% запросов.

"Инвесторы предпочитают туристические локации и покупают объекты от застройщика: например, апартаменты под управлением известных отельных операторов, доходность которых составит 5-7%. Основная цель такой покупки - получение гражданства Турции (90% запросов): для этого стоимость жилья должна составлять не менее $400 тыс. (...) Срок окупаемости такой инвестиции составит три года", - отметила Шалаева.

По данным аналитиков, по итогам II квартала стоимость жилья в Турции в среднем выросла на 160% в годовой динамике. Это обусловлено высоким уровнем инфляции в стране и недостатком ликвидного предложения, вызванным высокой себестоимостью строительства.

В миреЧисло посетивших Грузию в августе россиян выросло в пять раз год к годуЧитать подробнее

С учетом инфляции реальный рост цен на недвижимость в среднем составляет 46% за год. Среди городов наибольшее увеличение стоимости жилья продемонстрировали Стамбул (+185% за год), Анкара (+165%) и Измир (+151%).

Отмечается, что с января по июль 2022 года число сделок по продаже турецкой недвижимости иностранным гражданам на 57% превысило прошлогодний показатель, составив 39 729 сделок. Этот показатель составляет 4,8% совокупного объема спроса на жилье в Турции.

При этом наибольшая доля - 17,3% приходится на россиян, которые за обозначенный период приобрели более 6 877 объектов жилой недвижимости. На втором месте среди иностранцев - граждане Ирана, на третьем - Ирака.

Турция Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

Что случилось этой ночью: вторник, 27 сентября

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Индекс Dow Jones завершил торги в зоне "медвежьего" тренда впервые с начала пандемии

Утечки газа зафиксированы около острова Борнхольм по трассе газопровода "Северный поток-1"

Приложение "ВКонтакте" и другие сервисы экосистемы VK пропали из AppStore

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Давление газа упало на обеих нитках газопровода "Северный поток-1"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });