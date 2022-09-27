Спрос россиян на жилую недвижимость в Турции вырос более чем на 220% за год

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спрос россиян на жилую недвижимость Турции с января по июль 2022 года на 223% превысил прошлогодний показатель, подсчитали в Knight Frank Russia.

"Объем спроса на турецкую недвижимость со стороны россиян по итогам января-июля 2022 года увеличился на 223% в годовой динамике: в 2021 году за аналогичный период гражданами России было приобретено 2 124 объекта недвижимости, в 2022 году - 6 877. Наибольшее количество сделок было совершено в июне - 1 887 (+529% в годовой динамике)", - говорится в сообщении.

По словам регионального директора по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марины Шалаевой, самыми популярными городами Турции для покупки высокобюджетной недвижимости являются Стамбул и Бодрум. Так, на них пришлось около 85% запросов.

"Инвесторы предпочитают туристические локации и покупают объекты от застройщика: например, апартаменты под управлением известных отельных операторов, доходность которых составит 5-7%. Основная цель такой покупки - получение гражданства Турции (90% запросов): для этого стоимость жилья должна составлять не менее $400 тыс. (...) Срок окупаемости такой инвестиции составит три года", - отметила Шалаева.

По данным аналитиков, по итогам II квартала стоимость жилья в Турции в среднем выросла на 160% в годовой динамике. Это обусловлено высоким уровнем инфляции в стране и недостатком ликвидного предложения, вызванным высокой себестоимостью строительства.

С учетом инфляции реальный рост цен на недвижимость в среднем составляет 46% за год. Среди городов наибольшее увеличение стоимости жилья продемонстрировали Стамбул (+185% за год), Анкара (+165%) и Измир (+151%).

Отмечается, что с января по июль 2022 года число сделок по продаже турецкой недвижимости иностранным гражданам на 57% превысило прошлогодний показатель, составив 39 729 сделок. Этот показатель составляет 4,8% совокупного объема спроса на жилье в Турции.

При этом наибольшая доля - 17,3% приходится на россиян, которые за обозначенный период приобрели более 6 877 объектов жилой недвижимости. На втором месте среди иностранцев - граждане Ирана, на третьем - Ирака.