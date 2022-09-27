По итогам обработки 76% протоколов 86% жителей Херсонщины проголосовали за вхождение в РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 86% жителей Херсонской области проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и присоединение региона к Российской Федерации, данные по результатам обработки 76% протоколов озвучила председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова.

"По состоянию на 20:00 мск 27 сентября у нас обработано более 76% протоколов УИК. Явка составила у нас 76%. За проголосовало более 86%, против - около 13%", - сказала она журналистам во вторник.

По словам Захаровой, каких-либо жалоб и фактов нарушения в избирательной комиссии Херсонской области зафиксировано не было.

Она отметила, что окончательные результаты референдума в Херсонской области могут быть известны уже сегодня. "Как только будут подсчитаны все протоколы УИК, тогда мы узнаем окончательные итоги... Мы идем хорошими темпами, все реально, все возможно", - добавила она.

Референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ проходил пять дней. С 23 по 26 сентября жители региона могли проголосовать на придомовых и выездных участках, 27 сентября с 8:00 до 16:00 голосование проходило на стационарных участках.

В настоящее время Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.