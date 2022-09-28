Тбилиси осудил проведение референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - МИД Грузии осудил проведение на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей референдумов о присоединении их к России.

"Грузия осуждает незаконный референдум, - заявило ведомство. - Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Референдумы проходили в четырех регионах с 23 по 27 сентября. Избирательные комиссии сообщили, что большинство проголосовавших высказались за вступление этих регионов в состав России.