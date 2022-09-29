Приостановлено автобусное сообщение из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Временно приостановлены автобусные рейсы из Самары и Тольятти в Уральск в Казахстане, сообщили администрации автовокзалов трех городов.

"Рейсы 29 сентября Самара-Уральск приостановлены. О возобновлении рейсов в дальнейшем проинформируем", - сообщил сайт центрального автовокзала Самары.

Приостановлены автобусные рейсы и между Тольятти и Уральском, подтвердили "Интерфаксу" в справочной службе автовокзала Тольятти.

На сайте автовокзала Уральска поясняется, что перевозки прерваны "в связи со сложившейся ситуацией на границе Казахстана и РФ в целях безопасности пассажиров".

Власти Казахстана отметили приток в страну россиян после объявления в России частичной мобилизации. В Астраханской области перед переездом через границу в Казахстан на КПП "Караузек" сохраняется многокилометровая очередь из легковых машин. Из-за этой пробки в Красноярском районе, граничащем с Казахстаном, 28 сентября был объявлен режим повышенной готовности. 29 сентября у КПП "Караузек" решили развернуть временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток.

Из-за аналогичной очереди на выезд в Грузию власти Северной Осетии ограничили въезд в республику легковых автомобилей с номерами других регионов.