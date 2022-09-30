Оператор ждет разрешения властей для начала оценки повреждений "Северного потока"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Компания-оператор Nord Stream AG планирует приступить к оценке повреждений газопровода "Северный поток" после получения соответствующих официальных разрешений, говорится в ее сообщении.

Доступ в зону повреждений может быть разрешен только после стабилизации давления в газопроводе и прекращения утечки газа, также отмечает Nord Stream AG.

"До завершения оценки повреждений невозможно прогнозировать сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры", - подчеркивает оператор.

Разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" произошла на этой неделе вблизи датского острова Борнхольм.