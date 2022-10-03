Молдавский Energocom получил лицензию для покупки и продажи газа на бирже Румынии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Молдавское государственное предприятие Energocom сможет покупать и продавать газ на бирже Румынии, сообщил в соцсетях вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в соцсети.

Он отметил, что "неделя начинается с хороших новостей". Energocom сможет проводить сделки в Румынии после того, как Национальное агентство регулирования в энергетике Румынии выдало компании лицензию.

Вице-премьер сообщил также, что Energocom зарегистрировалась на Regional Booking Platform и получила доступ к газохранилищам на Украине.

"Еще одна хорошая новость заключается в том, что молдавская энергокомпания Moldelectrica подписала договор с Transelectrica из Румынии (системные операторы - ИФ) на экстренную поставку электроэнергии в случае необходимости. Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны", - написал Спыну.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях в 8,06 млн. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Спыну заявил в субботу, что в этой ситуации "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа. По его словам, если "Газпром" не откликнется на просьбу о дополнительных поставках до нужного объема, "Молдовагаз" попытается покупать часть газа из альтернативных источников, в том числе в Румынии.

Правительство Молдавии на прошлой неделе приняло постановление о создании и поддержании запасов газа, необходимых для обеспечения энергетической безопасности страны. Ответственным за это направление назначается государственная компания Energocom.

Согласно обнародованному постановлению, компания должна будет заключать договоры с экономическими агентами, предоставляющими услуги по хранению газа (в странах ближнего зарубежья, странах, входящих в Энергетическое сообщество, и странах Евросоюза), а также с компаниями, ответственными за транспортировку газа. Затраты на хранение будут покрываться за счет платежей поставщиков на рынке природного газа.

Минимальный уровень запасов устанавливается на уровне 22,8 млн кубометров (что эквивалентно десяти дням потребления зимой), согласно расчетам Национального агентства по регулированию в энергетике. Запасы могут быть использованы полностью или частично только на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На прошлой неделе Спыну также отмечал, что запасы Молдавии составляют 39,5 млн кубометров газа. В сентябре правительство выделило деньги Energocom для приобретения газа в резерв. Большая часть запасов находится в хранилищах в Румынии.