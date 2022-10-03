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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Партия Борисова пообещала сформировать в Болгарии коалиционное правительство

Партия Борисова пообещала сформировать в Болгарии коалиционное правительство
Бойко Борисов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Победившая на парламентских выборах в Болгарии правоцентристская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которую возглавляет бывший премьер-министр Бойко Борисов, пообещала предпринять все необходимые шаги, чтобы сформировать правительство.

"Мы сделаем все, что можем, чтобы обеспечить формирование правительства", - заявил журналистам представитель партии Тома Биков.

Отвечая на вопрос о том, с какими партиями ГЕРБ, которая лидирует по результатам выборов, может сформировать коалиционное правительство, он ответил, что не исключают никакие варианты.

"Мы готовы абсолютно ко всему, мы ответственные люди", - добавил Биков.

По последним данным, альянс ГЕРБ и Союза демократических сил по итогам парламентских выборов набрали 25,33%. На втором месте идет партия "Продолжаем перемены" во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство, она набрала 20,2%. Далее идет "Движение за права и свободы" с 13,76% голосов.

Окончательные результаты, как ожидается, будут опубликованы 6 октября.

При этом, в ЦИК Болгарии отметили, что явка избирателей на выборах в Народное собрание в минувшее воскресенье стала самой низкой в истории выборов с 1989 года. По данным ЦИК, проголосовало около 2,5 млн граждан Болгарии.

Западные эксперты считают, что шансов у ГЕРБ на формирование коалиции практически нет, так как другие партии обвиняют ГЕРБ в коррупции и не считают Борисова надежным политическим партнером.

Из-за политических кризисов нынешние выборы в Болгарии стали уже четвертыми за последние 18 месяцев.

Западные аналитики и политологи объясняют улучшение позиций партии Борисова тем, что жители Болгарии устали от политической нестабильности. Кроме того, они недовольны растущей инфляцией и ростом цен на энергоресурсы, а также неопределенностью с обеспечением страны газом этой зимой.

Болгария Бойко Борисов ГЕРБ
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