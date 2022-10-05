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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Запущенная в Южной Корее баллистическая ракета разбилась на территории южнокорейской базы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Баллистическая ракета Hyumoo-2, которую южнокорейские военные попытались запустить на ракетных учениях, потерпела аварию на территории базы ВВС Южной Кореи в районе города Каннын на востоке страны, сообщает Associated Press (AP).

Ракета врезалась в землю и взорвалась, а взрыв и последующий пожар вызвали панику среди жителей Каннына, опасавшихся, что речь идет об атаке со стороны КНДР. При этом военные и гражданские власти в течение нескольких часов не комментировали инцидент, а в соцсетях появились записи предлагаемого взрыва в районе базы.

Впоследствии в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи сообщили, что жертв в результате инцидента нет, гражданские объекты не пострадали. Военные также заявили, что ведут расследование причин произошедшего.

В миреРакета КНДР пролетела наибольшее расстояние в 4,6 тыс. км за все время испытанийЧитать подробнее

AP напоминает, что ракеты Hyumoo-2 играют ключевую роль в стратегии превентивных и ответных ударов Южной Кореи по КНДР.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США выпустили четыре ракеты класса "земля-земля" в Японское море в среду в ходе совместных учений в ответ на ракетные испытания КНДР.

Во вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по по московскому времени). Она пролетела около 4,6 тыс. км над Японией и упала в Тихий океан.

AP отмечает, что в зоне поражения этой ракеты находился остров Гуам, где находятся одна из крупнейших военных баз США в Азии. Всего за этот год Северная Корея запустила около 40 баллистических ракет. При этом, напоминает агентство, в 2017 году Пхеньян испытывал ракеты, способные достигнуть материковой части США.

Южная Корея
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