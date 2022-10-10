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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Прокуратура Германии начала расследование инцидентов с "Северными потоками"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура ФРГ приступила к расследованию обстоятельств инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передают западные СМИ со ссылкой на представителя немецкой прокуратуры.

Он отметил, что расследование позволит собрать больше сведений по инцидентам.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток 2". Это случилось в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Также утечки газа были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Германия Северный поток
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