Эстония закрыла свои порты для судов из Российского морского регистра судоходства

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Эстонии сообщил о закрытии портов страны для судов, зарегистрированных в "Российском морском регистре судоходства".

Об этом заявил в среду департамент транспорта балтийской республики.

Департамент пояснил, что Совет Европейского Союза (ЕС) принял 7 октября этого года постановление в связи с военной деятельностью России на Украине, которое устанавливает дополнительные ограничительные меры для судов, состоящих в Российском судоходном регистре.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта, решение о закрытии эстонских портов для судов, зарегистрированных в "Российском морском регистре судоходства", вступило в силу со дня принятия данного постановления - с 7 октября.

Евросоюз на прошлой неделе утвердил очередной пакет санкций против РФ, который включает запрет на все операции с "Российским морским регистром судоходства".