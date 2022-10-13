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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

"Газпром" намерен немедленно начать детальное обсуждение расширения "Турецкого потока"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Детальное обсуждение расширения газопроводной системы "Турецкий поток" и создания газового хаба в Турции начнется незамедлительно, заявил в эфире Первого канала председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

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"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию 4-ниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

В четверг Путин в Астане встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Телеканал отметил в своем сюжете, что "все время встречи вместе с президентами провел глава "Газпрома" Алексей Миллер.

На вопрос о реакции турецкой стороны - "да" или "посмотрим" - Миллер заявил: "Ответ Турции - да".

"Турецкая сторона проявила, конечно же, очень большой интерес. Договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне и с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели. И перейдем уже к абсолютно конкурентному обсуждению объемов и сроков реализации проекта", - поделился Миллер.

"Плюс понимание того, что на границе Турции и Европейского союза мы будем обсуждать вопрос создания хаба - торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей", - добавил он.

Газпром Турция Алексей Миллер Владимир Путин
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